Политика Беларусь обвинила официальный Киев в провокациях около своей границы

2021-12-22 13:12

По мнению белорусской стороны, Украина  беспричинно насыщает свои приграничные районы военными, включая подразделения сил специальных операций. Об этом заявили в Госпогранкомитете Беларуси, пишет РБК-Украина.

Представители соседнего государства обвиняют Украину в провокациях, на которые они не могут не реагировать.

"В непосредственной близости от границы Украиной активно проводятся учения, замысел которых имеет все признаки проведения полноценной военной операции. Идет накачка информационного пространства откровенно враждебными посылами", - заявил уполномоченный представитель погранкомитета Антон Бычковский.

Он привел пример "агрессивного поведения" Украины, когда украинский вертолет якобы вторгся в воздушное пространство Беларуси в начале декабря.

"В случае возникновения угрозы национальной безопасности, продолжение провокаций, белорусская сторона будет вынуждена адекватно реагировать, в т. ч. путем усиления охраны границы с Украиной", - сообщили в Госпогранкомитете.

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