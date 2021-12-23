Политика Пограничники напомнили правила пересечения границы на зимние праздники

2021-12-23 16:20

При пересечении границы, кроме проверки документов, пограничники осуществляют карантинные меры контроля.

Накануне новогодних и рождественских праздников на границе ежегодно увеличивается количество туристов. В Западном региональном управлении Госпогранслужбы напомнили, на что стоит обратить внимание, и предупредили о возможных очередях на границе.

При этом отмечается, что Госпогранслужба готова обеспечить ритмичный пропуск граждан, которые будут пересекать границу в праздничные и предпраздничные дни. Для сокращения времени прохождения контрольных процедур на случай очередей усиленно будут работать дополнительные пограничные наряды, указали в ГПСУ.

"Чтобы избежать скопления лиц и транспорта перед пунктами пропуска, просим путешествующих планировать поездки заблаговременно. Обращаем внимание на то, что при пересечении границы, кроме проверки документов, пограничники осуществляют меры контроля, связанные с недопущением распространения коронавирусной инфекции", - отметили в ГПСУ.

В ведомстве напомнили, на что обратить внимание во время планирования поездок:

Заблаговременно ознакомиться с правилами пересечения границы Украины во время карантина

Информацию о загруженности пунктов пропуска можно отслеживать на сайте Госпогранслужбы

Особенности въезда в разные страны во время пандемии и транзита через их территорию можно проверить на сайте МИД Украины

Документы, необходимые для пересечения государственной границы гражданами Украины

Документы, необходимые для пересечения границы Украины иностранцами и лицами без гражданства

Порядок выезда за границу несовершеннолетних детей

По данным пограничников, только за период 17-19 декабря через западную границу в Украину прибыли более 156 тысяч человек. Это на 56% больше, чем в период с 10 по 12 декабря, когда на въезд границу пересекли 100 тысяч человек. При этом фиксируется тенденция уменьшения количества лиц, выезжающих из Украины. Наиболее динамичным движение путешествующих "на въезд", как указано, было на границе с Польшей в пределах Львовской области.