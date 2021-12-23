Политика Путин сказал, при каком условии Россия не нападет на Украину

2021-12-23 17:00

Президент России Владимир Путин назвал условие, при котором РФ может не напасть на Украину.

Об этом он сказал во время пресс-конференции.

Так, по словам Путина, Россия выступает за нерасширение блока НАТО на Восток, к границам России. При этом он подчеркнул, что в требованиях Кремля о невключении в Альянс Украины "нет ничего необычного".

"Это мы, что ли, ставим ракеты у границ США? Нет, это Штаты находятся у нас на пороге. Разве это избыточное требование: не ставить никаких ударных систем у нашего дома? Чего здесь необычного?", - сказал лидер РФ.

Кроме того, Путин потребовал от Запада гарантий безопасности "немедленно и прямо сейчас". Он также выразил мнение, что Запад "не имеет права требовать гарантий от России".

Вдобавок к этому российский президент заявил, США еще в 1990-годы якобы давали России "гарантии о нерасширении НАТО на Восток".

"Нам важен не ход переговоров, нам важен результат. Ни одного дюйма на Восток сказали нам в 90-е годы, ну и чего? Надули", - добавил Путин.