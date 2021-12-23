Политика В Украине продлили запрет ввоза российских товаров: список

2021-12-23 18:40

Законом Украины определено, что в случае если дискриминационные и/или недружественные действия относительно Украины применяются государством, признанным Верховной радой государством-агрессором и/или государством-оккупантом, меры в ответ могут применяться по решению Кабинета министров

В Украине продлили запрет ввоза в страну определенных товаров с территории РФ. Так, Кабмин продлил запрет до 31 декабря 2022 года. Об этом шла речь на заседании правительства, которое транслировалось на Youtube.

Стоит отметить, что среди товаров, которые запрещены к ввозу - мясо, лекарственные средства, одежда, удобрения, вагоны, тракторы, бумага, рыба, шоколад, кофе, печенье, конфеты и прочее.

В пояснительной записке отмечается, что ранее, Россия запретила ряд товаров из Украины. Наша страна решила принять данные меры в ответ.

Напомним, президент Российской Федерации ответил на вопрос журналистов, может ли он дать гаранти о том, что Российская Федерация не нападёт на Украину. Свой комментарий глава страны-агрессора дал во время ежегодной пресс-конференции.

Также сообщалось, что Россия планирует провести учения десантников в оккупированном Крыму и Краснодарском крае. Учения стартуют сегодня на крымском военном полигоне "Опук". Будут отработаны боевые стрельбы десантно-штурмовых, артиллерийских подразделений и подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты.