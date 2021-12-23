Политика МИД Украины ответил на слова Путина о подготовке военной операции

2021-12-23 20:40

Министерство иностранных дел Украины опровергли слова президента РФ Владимира Путина о якобы подготовке Украиной «военной операции» на Донбассе не соответствуют действительности.

Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко в комментарии для Украинской правды.

«Заявление президента России о якобы подготовке Украиной «военной операции» на Донбассе не соответствует действительности. Украина стремится исключительно к миру. Постоянные усилия украинского руководства по сдвигу с места мирного процесса, прежде всего в «нормандском формате», ярко иллюстрируют преданность Украины политико-дипломатическому пути урегулирования вооруженного конфликта», — объяснил Николенко.

В МИД Украины призвали Кремль сконцентрироваться на выполнении договоренностей о прекращении огня и завершении конфликта на Донбассе.

Напомним, что глава России Владимир Путин объявил, что власти Украины, якобы готовят «военную операцию» на Донбассе. В тоже время Западные страны знают о ней, и пытается заставить его не вмешиваться и угрожает новыми санкциями.

«Теперь нам говорят: война, война, война. Создается впечатление, что, возможно, готовят третью военную операцию и нас заранее предупреждают: не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь и будете защищать — такие и такие новые санкции будут. И готовятся, возможно, к этому», — сообщил Путин.