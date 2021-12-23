Политика Столтенберг возразил Путину: НАТО никогда не давал обещаний не расширяться

2021-12-23 21:40

 

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг опроверг заявления российских властей, что Альянс когда-либо давал обещание не расширяться, в частности на Восток.

Об этом он сказал в интервью DPA, сообщает "Европейская правда".

"НАТО никогда не давал обещаний не расширяться. Собственно, в учредительном договоре нашей организации указано, что любая европейская страна может стать членом Альянса. Во-вторых, есть документы, касающиеся 70-х и 90-х годов - Хельсинкский Заключительный акт, Парижская хартия, учредительный акт Россия-НАТО и многие другие договоры, которые ясно дают понять, что страны имеют право выбирать свой собственный путь", – сказал Столтенберг.

Он напомнил, что это основополагающий принцип европейской безопасности, под которым подписалась и Россия.

"И союзники категорически отрицают, что обещали что-либо подобное. Сам бывший президент Горбачев сказал, что тема расширения НАТО никогда не поднималась до воссоединения Германии", - добавил Столтенберг.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря во время ежегодной пресс-конференции в очередной раз повторил миф о том, что НАТО "обманул" Россию последовательными волнами расширения со времен холодной войны.

Как известно, 17 декабря МИД РФ обнародовал "проекты договоров" о фактически распределении сфер влияния в Европе, которые Москва хочет подписать с Североатлантическим альянсом и США.

В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.

subscriber subscriber

Еще по теме

"Четкий ответ Путину": преемник Меркель в ХДС выступил за поставки оружия Украине

2021-12-23 18:00

Путин сказал, при каком условии Россия не нападет на Украину

2021-12-23 17:00

Минюст подтвердил, что Зеленский незаконно не подписал закон о военных преступниках

2021-12-22 17:28

В начале 2022 года в Киеве пройдут первые учения НАТО, - вице-премьер Украины

2021-12-21 18:11

Еще новости в разделе "Политика"

В НАТО пересмотрели риски нападения РФ на Украину

2021-12-23 22:00

Столтенберг возразил Путину: НАТО никогда не давал обещаний не расширяться

2021-12-23 21:40

МИД Украины ответил на слова Путина о подготовке военной операции

2021-12-23 20:40

В Украине продлили запрет ввоза российских товаров: список

2021-12-23 18:40
Все статьи раздела "Политика"

Политика

В НАТО пересмотрели риски нападения РФ на Украину 2021-12-23 22:00
Столтенберг возразил Путину: НАТО никогда не давал обещаний не расширяться 2021-12-23 21:40
МИД Украины ответил на слова Путина о подготовке военной операции 2021-12-23 20:40
В Украине продлили запрет ввоза российских товаров: список 2021-12-23 18:40