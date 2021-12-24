Политика У Зеленского признались, кто додумался обязать женщин становиться на воинский учет

2021-12-24 12:44

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал приказ Минобороны о воинском учете для украинок.

В  интервью изданию Politeka на вопрос о том, кто додумался обязать женщин становиться на воинский учет, Арестович ответил: "Ну гендерное равенство, простите. Женщины этого добивались всю дорогу? Вот, добились наконец-то: одни и те же требования к мужчинам и женщинам".

В то же время он уточнил, что женщины смогут заменить мужчин на тыловых специальностях.

"В случае полного развертывания армии, возникает вопрос: 4,5 тысячи специальностей должны занять кто? Там, деловодов, бухгалтеров и прочие должности, которые нужны для документооборота, для финансов и так далее. Ну и вопрос: четыре тысячи мужиков туда призвать? Так это две боевых бригады по численности. Ну, так может быть все-таки женщин призвать в тыловые специальности, чтоб они там посидели, попечатали на машинке, пока мужики будут на фронте сражаться", - заявил спикер.

Наконец, Арестович подчеркнул, что постановка на воинский учет не означает, что женщин будут призывать на службу.

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