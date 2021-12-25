Политика «Путин поставил НАТО ультиматум»: в Раде сделали заявление

2021-12-25 14:30

Сначала президент России Владимир Путин говорил, что Украина не должна вступить в НАТО, а теперь — что украинское государство якобы вообще не должно сотрудничать с Альянсом, что является по сути ультиматумом.

Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Александр Мережко в комментарии изданию «РБК-Украина» в пятницу, 24 декабря.

По его словам, Путин мыслит категориями исторических прецедентов и рассматривает эту ситуацию с точки зрения Карибского кризиса.

«Тогда США разместили ракеты на территории Турции, в ответ Хрущев попытался разместить ядерные боеголовки на Кубе. Мне кажется, что Путин использует этот прецедент.

Он четко заявил, что он требует. Он четко сформулировал свои требования, основное — это, чтобы Украина не стала членом НАТО», — заявил Мережко.

Представитель Рады отметил, что «красная линия» Кремля постоянно меняется.

«Вначале это было то, что Украина не должна вступить в НАТО, а сейчас Путин и глава МИД РФ говорят, что Украина вообще не должна никак сотрудничать с НАТО.

По сути, то, что говорит Путин — это ультиматум, направленный НАТО и звучит он приблизительно так: если вы не выполните наши требования, то мы развяжем войну против Украины», — заявил он.

Однако, в этом случае, и Запад не может пойти на попятный, ведь CША уже заявляли, что Украина имеет право на вступление в НАТО и обещали эту перспективу еще с 2008 года, с Бухарестского саммита.

«Но с другой стороны Путину тоже необходима какая-то победа, потому что он уже раскрутил механизм военной пропаганды и истерии внутри страны, заявления на международной арене приобрели настолько радикальный характер, что ему тоже отступить невозможно.

Он может потерять лицо, но он тоже не может позволить себе поражение», — подытожил Мережко.

Как мы сообщали ранее, президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, может ли он дать гарантию, что РФ не начнет наступление на Украину.

По его словам, это будет зависит от обеспечения безопасности России.