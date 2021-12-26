Экономика Доллар в 2022 году: сколько придется платить украинцам

2021-12-26 14:30

Александр Савченко заявил, что не хочет пугал людей курсом 40

Экономист Александр Савченко попытался объяснить, почему сейчас курс доллара в Украине достаточно низкий и дать прогноз поведения валюты в наступающем году.

Так, по его словам, курс валют до конца 2021-го не изменится, пишет Обозреватель.

В 2022-м «здоровье» украинской гривни будет сильно зависеть от погоды зимой - наличие или отсутствие сильных морозов

"Если будут действовать самые неблагоприятные факторы, может быть до 29. Если нет, я прогнозирую к концу года 27,5 плюс-минус единица, на следующий год около 28. Это нормально. Это в пределах колебаний любой валюты", – уточнил экономист.

Еще один фактор риска - возможная политическая или военная дестабилизация.

"Но я бы не пугал людей курсом 40. Даже когда будут большие морозы, 2-3 недели будет девальвация – 27,5-27,6. Даже может быть до 28. Даже если будут локальные провокации Путина, это повлияет на курс. Ну, будет 29, 29,5", – рассказал экономист.

Национальный банк Украины установил новый курс валют перед длительными выходными, существенно укрепив гривну.