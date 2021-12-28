Политика Слишко рисковано! Госдеп США посоветовал американцам воздержаться от поездок в Украину

2021-12-28 14:14

Из-за угрозы со стороны России и распространения коронавирусной инфекции Госдеп США советует американцам не путешествовать по Украине и предупреждает о возможной сложности работы посольства страны в Киеве.

"Граждане США должны быть проинформированы о сообщениях, что Россия планирует серьезные военные действия против Украины. Напоминаем гражданам США, что условия безопасности, в частности вдоль границ Украины, в оккупированном Россией Крыму и в контролируемой Россией восточной Украине, непрогнозируемы и могут быстро ухудшиться", - сказано в сообщении на сайте Госдепа.

В Госдепартаменте предупредили соотечественников, что возможные военные действия России на территории Украины "серьезно повлияют на способность посольства США оказывать консульские услуги, включая помощь гражданам США при выезде из Украины".

В Госдепе отдельно напомнили о рисках, связанных с поездками в Крым и на Донбасс.

Отмечается, что на полуострове есть большое военное присутствие РФ, а оккупационные власти злоупотребляют законодательством, сажая иностранцев и местное население в тюрьмы.

Что касается Донбасса, то Государственный департамент США отмечает, что силы под командованием России контролируют районы Донецкой и Луганской областей.

Также на сайте сообщается, что в Украине преступления против иностранцев "являются распространенным явлением".

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