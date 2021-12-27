Белый дом пригрозил России "невиданными санкциями" в случае вторжения в Украину

Россия не должна нарушать суверенитет Украины, заявила Харрис
Вице-президент США Камала Харрис заявила о намерении администрации Джо Байдена ввести против России «невиданные санкции» в случае военного вторжения в Украину.
Об этом сообщает CBS News.
«Мы очень четко понимаем, что Россия не должна нарушать суверенитет Украины, что мы должны встать — и мы встаем — за ее территориальную целостность. Мы работаем с нашими союзниками по этому поводу, и мы очень четко заявили, что готовы ввести санкции, невиданные ранее», — заявила политик.
Также Харрис не стала отвечать на вопрос, могут ли потенциальные санкции Запада затронуть лично главу Кремля Владимира Путина.
По данным спутниковых снимков, российское военное наращивание на украинских границах продолжается. В ГУР Минобороны сообщали, что накопление российских войск будет продолжаться и выйдет на пик в конце января 2022 года.