Политика Белый дом пригрозил России "невиданными санкциями" в случае вторжения в Украину

2021-12-27 17:43

 

Россия не должна нарушать суверенитет Украины, заявила Харрис

Вице-президент США Камала Харрис заявила о намерении администрации Джо Байдена ввести против России «невиданные санкции» в случае военного вторжения в Украину.

Об этом сообщает CBS News.

«Мы очень четко понимаем, что Россия не должна нарушать суверенитет Украины, что мы должны встать — и мы встаем — за ее территориальную целостность. Мы работаем с нашими союзниками по этому поводу, и мы очень четко заявили, что готовы ввести санкции, невиданные ранее», — заявила политик.

Также Харрис не стала отвечать на вопрос, могут ли потенциальные санкции Запада затронуть лично главу Кремля Владимира Путина.

 «Я не собираюсь говорить о конкретных санкциях, но мы разъясняем это ему и ведем прямые разговоры», — заявила Харрис.

По данным спутниковых снимков, российское военное наращивание на украинских границах продолжается. В ГУР Минобороны сообщали, что накопление российских войск будет продолжаться и выйдет на пик в конце января 2022 года.

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