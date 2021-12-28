Политика Стала известна точная дата переговоров США и России по украинскому вопросу

2021-12-28 11:46

Представители США и России проведут переговоры 10 января 2022 года. Одной из ключевых тем будет Украина.

"США и Россия проведут переговоры по контролю над вооружениями и Украине 10 января", - сообщает AFP.

Напомним, на 12 января намечено заседание Россия-НАТО, а на 13 - переговоры представителей РФ и ОБСЕ.

"Когда мы сядем за стол переговоров, Россия может изложить свои обеспокоенности, а мы изложим свои, включая деятельность России", - уточнил представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

По его словам, любые договоренности Вашингтона и Москвы будут учитывать интересы Киева.

"Подход президента Байдена к Украине четкий и последовательный: объединить Североатлантический альянс вокруг двух направлений - сдерживание и дипломатия. Мы едины как альянс в отношении последствий, с которыми столкнется Россия, если она вторгнется в Украину", - сказал чиновник.

 

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