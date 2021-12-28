Политика Посол Украины Маркарова заявила, что для сдерживания российской агрессии нужна поддержка США

2021-12-28 13:15

Украина с западными партнерами работает над сдерживанием дальнейшей агрессии России, для этого обсуждаются план А и план Б. 

"Американская администрация проводит активную работу по объединению трансатлантического сообщества перед угрозой новой волны агрессии России против Украины", - рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью LB.ua.

По ее мнению, речь также идет об экономических ограничителях и развитии оборонных и экономических возможностей Украины, предоставлении летального оружия для обороны. Для привлечения США к переговорам по Донбассу проще использовать новый формат.

"Состоится ли вступление США в какой-то существующий формат? Мы понимаем, что, с дипломатической точки зрения, это может быть сложно сделать проще, приобщиться к новым форматам, чем стать частью платформ, где уже действуют определенные механизмы", - отметила Маркарова.

Также дипломат отметила, что Украина будет приветствовать любое привлечение США к переговорам.

"Недавно заместитель госсекретаря Виктория Нуланд сказала, что США готовы участвовать в переговорах; главный критерий - чтобы их участие было эффективным. Сейчас мы обсуждаем все потенциальные возможности - от многосторонних до трехсторонних переговоров", - резюмировала Маркарова.

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