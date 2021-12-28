Политика Данилов оценил количество россиян, которых переселили в оккупированный Крым

2021-12-28 18:43

Быстрее всего росло население города Севастополь, увеличившись на 17% в 2018-2020 годах

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил о том, что с момента оккупации Крыма Россией на полуостров приехали более 600 тысяч россиян.

«Россия использует Крым как плацдарм. Мы видим там полное перевооружение и постоянную военную подготовку», – сказал Данилов.

Быстрее всего росло население города Севастополь, увеличившись на 17% в 2018-2020 годах, по данным RFE/RL. В Севастополе базируется Черноморский флот России. В 2020 году в портовом городе проживало 450 000 человек. По состоянию на апрель этого года в нем прибавилось 64 000 человек.

Некоторые эксперты считают, что Россия пытается разбавить уже существующее население. Ольга Скрыпник, глава Крымской правозащитной группы, рассказала, что российских военнослужащих, лояльных Путину, вместе с семьями переселяют на постоянное место жительства в Крым. Она также обвинила Кремль в захвате местных коммерческих активов и перераспределении их в пользу представителей России.

Коренные жители жалуются, что вновь прибывшие россияне получают преференции от местных властей. Например, российские врачи и учителя могут получить финансовую помощь в размере $13 600, если они согласятся работать в сельской местности в течение пяти лет. Местные жители таких льгот не получают.

Местные жители также выражают недовольство тем, что московские фирмы массово набирают людей для жизни и работы в Крыму. Севастопольский эксперт по реставрации Анатолий Туманов сказал, что, по его сведениям, существует неофициальный приказ не нанимать местных жителей.

Коренное население полуострова, крымские татары, сталкиваются с широкомасштабными преследованиями со стороны российских властей. По данным на май, с 2014 года преследованиям подверглись более 150 крымских татар.