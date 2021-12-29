Политика Владимир Зеленский утвердил новую стратегию информационной безопасности

2021-12-29 10:12

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новую стратегию информационной безопасности Украины, среди задач которой противодействие информационной агрессии со стороны Российской Федерации, - сообщает пресс-служба главы государства

"Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года "О Стратегии информационной безопасности" (прилагается). Утвердить Стратегию национальной безопасности (прилагается)", - говорится в тексте указа.

Соответствующий указ №685 вступает в силу с дня опубликования.

Одной из глобальных угроз - для Украины и других демократических стран - в утвержденной стратегии названа информационная политика России.

"Специальные информационные операции РФ направляются на ключевые демократические институции (в частности, избирательные), а специальные службы государства-агрессора пытаются усилить внутренние противоречия в Украине и других демократических государствах", - говорится в стратегии.

Как отмечается, технологии гибридной войны против Украины, применяемые Россией, включая модели и механизмы информационного вмешательства, распространяются на другие государства, быстро адаптируясь к локальным контекстам и регуляторным политикам.

"Ограничительные меры (санкции) и эффективный механизм мониторинга и ответственности за их нарушение являются одним из действенных механизмов ответа на дезинформационную активность РФ как государства-агрессора", - говорится в стратегии информбезопасности Украины.

Первым в списке национальных угроз названо информационное влияние России как государства-агрессора на украинцев, а также информационное доминирование РФ на временно оккупированных территориях Украины.

От реализации Стратегии ожидается защищенное информационное пространство Украины, эффективное функционирование системы стратегических коммуникаций, осуществление эффективного противодействия распространению незаконного контента, обеспечение устойчивого процесса информационной реинтеграции граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях Украины, и распространение украинского телерадиовещания на территориях Украины, прилегающих к временно оккупированным территориям, повышение уровня медиакультуры и медиаграмотности граждан, соблюдение конституционных прав человека на свободное выражение своих взглядов и убеждений, защиту частной жизни, обеспечение защиты прав журналистов, формирование украинской гражданской идентичности.