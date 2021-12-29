Политика Евросоюз затребовал возможности участвовать в переговорах США и РФ по Украине

2021-12-29 13:12

Евросоюз должен принимать участие в переговорах США и России о гарантиях безопасности в Европе, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью изданию Die Welt.

"Мы не хотим и не должны быть нейтральным зрителем, за которого примут решение. Так считает и госсекретарь США Энтони Блинкен, о чем он заявил мне 23 декабря в телефонном разговоре", - отметил Борель.

Дипломат добавил, что вопрос безопасности в Европе и ее гарантиях касается не только США и России.

"ЕС должен присутствовать на этих переговорах, такие переговоры будут только тогда иметь смысл, если они пройдут в тесной координации и с участием ЕС", - подчеркнул он.

По мнению Борреля, Россия хотела бы иметь такую ситуацию, когда две стороны разделяют между собой сферы влияния без учета ЕС. "Мы никогда с этим не согласимся", – заверил он.

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