Политика Украина подписала с Еврокомиссией ядерное соглашение

2021-12-29 19:37

 

Украина подписала соглашение с Европейской комиссией о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

В рамках программы ЕС предоставит Украине 5 млн евро на радиационную безопасность.

"Вице-премьер Ольга Стефанишина подписала Соглашение о финансировании годовой программы действий 2020 года о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности между правительством Украины и Еврокомиссией. Общая стоимость программы составляет 6,5 млн. евро, из которых ЕС предоставит 5 млн евро, а взнос Украины - 1,5 млн евро", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отмечают, что средства будут направлены на разработку рекомендаций по возможным вариантам и технологическим решениям для будущего управления пунктом захоронения радиоактивных отходов "Подлесный", а также обращению с содержащимися там отходами.

При этом помощь ЕС будет способствовать усовершенствованию системы радиационного мониторинга водных ресурсов в зоне отчуждения.

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Украина подписала с Еврокомиссией ядерное соглашение 2021-12-29 19:37
Кулеба оценил отношения Украины, ЕС и НАТО в 2021 году 2021-12-29 19:10