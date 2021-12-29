Политика Путин назвал условие для дополнительных поставок газа в Европу

2021-12-29 20:32

 

Президент России Владимир Путин заявил, что дополнительные объемы российского газа начнут поступать в Европу сразу после запуска "Северного потока-2". По его словам, Москва выполнила свою задачу по строительству трубопровода.

Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Путин на совещании с правительством заявил, что дополнительные большие объемы российского газа будут поступать в Европу сразу же, как только будет разрешен запуск "Северного потока - 2".

Российский лидер также отметил, что Россия выполнила задачу по строительству "Северного потока-2" и теперь свое слово должны сказать европейцы. При этом Путин добавил, что запуск газопровода повлияет на цены не только для Европы, но и Украины.

Напомним, сегодня, 29 декабря, глава "Газпрома" Алексей Миллер объявил о готовности к запуску "Северного потока-2". По его словам, завершено заполнение газом второй нитки трубопровода.

Отметим, ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что "Северный поток-2" будет готов до конца этого года, а его сертификация может быть завершена в середине 2022-го.

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