Политика Джо Байден в ближайшее время планирует провести переговоры с Владимиром Зеленским

2021-12-30 12:40

В ближайшее время состоятся очередные переговоры президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. 

"Можно ожидать, что президенты Байден и Зеленский будут оставаться на тесной связи. У нас нет точной даты звонка, но скоро они снова пообщаются", - сообщает  Голос Америки со ссылкой на высокопоставленного чиновника Совета  нацбезопасности США.

Также представитель Белого дома сообщил, что Вашингтон и Киев контактируют почти каждый день.

Напомним, предыдущая беседа американского и украинского лидеров состоялась 9 декабря.

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