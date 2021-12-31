Коронавирус В США вакцинированным бустерной дозой будут платить по 100 долларов

2021-12-31 14:47

Каждому вакцинированному бустерной дозой жителю Нью-Йорка будут давать 100 долларов, сообщает Associated Press.

Как заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, несмотря на распространение коронавируса, новый локдаун вводить не будут.

"Я категорически заявляю: больше никаких локдаунов. Мы уже с ними покончили. Это было ужасно, и мы не может снова пройти через это", - успокоил горожан де Блазио.

Кроме того, мэр Нью-Йорка добавил, что в городе увеличат количество тестов, а также выразил надежду, что больше людей вакцинируются.

В частности, он анонсировал, что из бюджета города будут выдавать 100 долларов каждому, кто сделает бустерную дозу до конца года. СМИ отмечает, что раньше в городе действовали такие поощрения для людей, делавших первую дозу вакцины от COVID-19.

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