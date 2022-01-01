Спорт видео Россиянин бросался фигурами в матче ЧМ против украинца

2022-01-01 13:30

Гроссмейстер из Москвы Давид Паравян разозлился что проиграл Кириллу Шевченко и не сдержался.

В столице Польши Варшаве завершился чемпионат мира по шахматам в категориях блиц и рапид. В одной из партий турнира 19-летний киевлянин Кирилл Шевченко играл против 23-летнего москвича Давида Паравяна и заставил последнего бросаться фигурами.

Дело в том, что в эндшпиле поединка россиянин был в выигрышной позиции, но попал в цейтнот. Паравян хотел вместо пешки поставить второго ферзя, но рядом не оказалось запасной фигуры.

Он остановил часы и попросил судью предоставить ему фигуру. Но когда получил ее и включил часы, то уже через секунду время истекло.

На эмоциях москвич швырнул на доску фигуру, но тут же одумался и улыбнувшись пожал украинцу руку поздравив с победой.