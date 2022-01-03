Политика США назвали условие, при котором Россия не вторгнется в Украину

2022-01-03 20:02

Председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф заявил, что существует высокая вероятность того, что Россия вторгнется в Украину. Однако сдержать от этого президента РФ Путина смогут лишь "невиданные санкции".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Я думаю, что для того, чтобы сдержать то, что кажется очень вероятным российским вторжением в Украину, снова понадобятся огромные санкции против России. И я считаю, что наши союзники должны быть убеждены в этом. Россия должна понять, что мы в этом едины", - отметил Шифф.

На вопрос, считает ли он, что переговоры Путина и Байдена имеют шансы чтобы предотвратить дальнейшее вторжение, он заявил: "боюсь, что Путин очень вероятно вторгнется".

"Я до сих пор, честно говоря, не понимаю полной мотивации, почему он сейчас это делает, но он, безусловно, намерен к этому, если мы не сможем убедить его в другом. И я думаю, что ничто иное, чем уровень санкций, которого Россия никогда не видела, не удержит его, и это именно то, что нам нужно сделать с нашими союзниками", - подчеркнул Шифф.

Напомним, президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Глава Белого дома дал понять, что Соединенные Штаты и союзники ответят решительно, если Россия продолжит вторжение в Украину, стороны продолжат диалог по "гарантиям безопасности".

Добавим, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что сегодня нет угрозы открытого нападения России.

Отметим, по словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, у границы Украины уже собралось 122 тысячи военных России.