Предотвратить нападение РФ. Байден поговорил с Путиным и Зеленским: итоги

Президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с президентами Владимиром Путины и Владимиром Зеленским. Глава Белого дома дал понять, что Соединенные Штаты и союзники ответят решительно, если Россия продолжит вторжение в Украину, стороны продолжат диалог по "гарантиям безопасности".
Почему Байден звонил лидерам РФ и Украины
При этом, по данным Reuters, Россия за последние недели направила во временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей десятки тысяч наемников. Таким образом, Москва пытается усилить оборону против Вооруженных сил Украины на фоне роста напряженности в отношениях между РФ и Западом.
Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости введения "мощных" санкций против РФ, чтобы не допустить эскалации ситуации на границе.
В декабре РФ обнародовала свои предложения для НАТО по "гарантиям безопасности" в Европе. Среди них есть требование отказать Украине в перспективе вступления в Альянс. В случае отказа Москва пойдет на военный ответ НАТО, если Альянс продолжит наступать на "больные точки".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс никогда не пойдет на компромиссы с Россией о праве Украины "выбирать свой путь" и вступить в блок. При этом НАТО готово к диалогу с РФ в Совете Россия - НАТО, заседание которого состоится уже 12 января.
В конце декабря стало известно о готовящемся телефонном разговоре президентов США и РФ по "гарантиям безопасности" Позже появилась информация о звонке Байдена и президента Украины Владимира Зеленского по итогам переговоров между Вашингтоном и Москвой.О чем говорили Байден и Путин