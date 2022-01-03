Предотвратить нападение РФ. Байден поговорил с Путиным и Зеленским: итоги

2022-01-03 21:03

Президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с президентами Владимиром Путины и Владимиром Зеленским. Глава Белого дома дал понять, что Соединенные Штаты и союзники ответят решительно, если Россия продолжит вторжение в Украину, стороны продолжат диалог по "гарантиям безопасности".

Информация о концентрации российских войск у границ Украины начала появляться в западных СМИ в ноябре. По данным Совета безопасности и обороны Украины, Россия сейчас сосредоточила 122 тысяч военных в пределах 200 километров от границы. Кремль заявил, что РФ имеет полное право перемещать вооруженные силы внутри страны.

При этом, по данным Reuters, Россия за последние недели направила во временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей десятки тысяч наемников. Таким образом, Москва пытается усилить оборону против Вооруженных сил Украины на фоне роста напряженности в отношениях между РФ и Западом.

Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости введения "мощных" санкций против РФ, чтобы не допустить эскалации ситуации на границе.

В декабре РФ обнародовала свои предложения для НАТО по "гарантиям безопасности" в Европе. Среди них есть требование отказать Украине в перспективе вступления в Альянс. В случае отказа Москва пойдет на военный ответ НАТО, если Альянс продолжит наступать на "больные точки".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс никогда не пойдет на компромиссы с Россией о праве Украины "выбирать свой путь" и вступить в блок. При этом НАТО готово к диалогу с РФ в Совете Россия - НАТО, заседание которого состоится уже 12 января.

В конце декабря стало известно о готовящемся телефонном разговоре президентов США и РФ по "гарантиям безопасности" Позже появилась информация о звонке Байдена и президента Украины Владимира Зеленского по итогам переговоров между Вашингтоном и Москвой.