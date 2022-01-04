Политика Госсекретарь США Энтони Блинкен на переговорах "Бухарестской девятки" поднял украинский вопрос

2022-01-04 11:22

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с коллегами из "Бухарестской девятки" обсудил ситуацию вокруг Украины, а также вопросы НАТО.

"Госсекретарь и министры иностранных дел обсудили дестабилизирующее военное строительство России вдоль границы Украины, необходимость единой, готовой и решительной позиции НАТО для коллективной защиты союзников, а также трансатлантическое сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный интерес", - сообщает пресс-служба Госдепа.

Блинкен указал, что США продолжат консультации с трансатлантическими союзниками и партнерами, потому что Госдеп работает над деэскалацией.

"Переговорщики также подчеркнули свою солидарность с Литвой перед лицом эскалации политического давления и экономического принуждения со стороны Китая. Секретарь подчеркнул непоколебимую приверженность Соединенных Штатов трансатлантической безопасности и Статье 5 НАТО", - говорится в сообщении.

Напомним, в "Бухарестскую девятку" входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония.