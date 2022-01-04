Экономика Курс доллара вырос в первый торговый день года

2022-01-04 17:15

 

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 января 2022 года установил официальный курс на уровне 27,29 гривен за доллар. Курс вырос на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 5 января 2022 года установлен на таком уровне: 27,2976 гривен за 1 доллар (+0,0194 грн). При этом курс доллара на 4 января составляет: 27,2782 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара к гривне вырос в первый торговый день 2022 года.

 

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 4 января 2022 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 27,37 гривен за доллар, курс в покупке до 27,34 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 30,90 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу банкиров, курс доллара в 2022 году ожидается в коридоре 26-28 гривен. Аналитики банков учитывают различные факторы, которые влияют на валютный рынок.

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