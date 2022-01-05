Политика фото + видео Газовый переворот в Казахстане: Тысячи протестующих штурмовали резиденцию президента - ОНЛАЙН

2022-01-05 13:10

Протестующие в Казахстане штурмуют резиденцию президента. По данным СМИ, тысячи протестующих продолжают прибывать в алматинскую резиденцию.

"Несколько тысяч человек пытаются сейчас прорваться на территорию алматинской резиденции президента. Все вокруг в дыму, слышны взрывы светошумовых гранат и выстрелы", - говорится в сообщении.

Оператор Казахтелеком отключил интернет во всей стране.

"Власти начали блокировать веб-версию Telegram и пытаться блокировать сам мессенджер во всей стране. Ранее блокировка затрагивала только Алма-Аты. Началась борьба с VPN так же во всей стране. В частности, блокируется протокол OpenVPN", - говорится в сообщении.

Сайты с казахстанскими доменами не открываются за рубежом, в том числе государственные.

Также сообщается, что прекратили вещание телеканалы. Офисы некоторых из них (Мир 24) были захвачены и разгромлены протестующими.

Тем временем, власти объявили о введении чрезвычайного положения в столице Казахстана Нур-Султане (Астане) с 5 по 19 января.

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Ранее протестующие захватили здание администрации Алматы. Штурмы админзданий происходят и в других городах, в частности в Актобе.

Протесты продолжаются, несмотря на отправку правительства в отставку и снижения цен на газ.