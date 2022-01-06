Политика Украина укрепляет границу с Беларусью, пограничники уже самостоятельно делают колючую проволоку

2022-01-06 11:16

Украина дополнительно установила уже почти 2000 бухт колючей проволоки на границе с Беларусью. Государственная пограничная служба начала производить их на своем предприятии.

Как заявил глава ГПСУ Сергей Дейнеко, цех проволочных заграждений расположен в Черкасской области в Главном центре подготовки личного состава пограничников. Там работает три линии, которые позволяют производить проволочные заграждения типа Егоза и сетку рабицу.

Глава ГПСУ подчеркнул, что потребность Госпогранслужбы в таких заграждениях достаточно велика.

"Поэтому мы начали производить их самостоятельно", - объяснил он.

Так, с начала запуска линий пограничники уже самостоятельно изготовили почти 2000 бухт колючей проволоки, которые были направлены для установки на границе с Беларусью.

"На сегодняшний день заграждения уже используются на направлениях, которые требуют первоочередного обустройства", - добавил Дейнеко.