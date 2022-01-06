Политика Стали известны основные вопросы саммита США-Россия

2022-01-06 13:11

Во время саммита США-Россия, Вашингтон вместе с союзниками планируют поднять вопрос вторжения РФ в соседние страны. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Также во время будущих переговоров Соединенные Штаты планируют обсудить с Российской Федерацией применение химического оружия на иностранной территории.

Напомним, 10 января, Соединенные Штаты Америки и РФ проведут переговоры о контроле над вооружениями и ситуации в Украине. На следующий день, 11 января, состоятся переговоры представителей России и ОБСЕ, 12 января – заседание совета Россия-НАТО.