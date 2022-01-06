Политика Что делать и куда обращаться за помощью - МИД выдал рекомендации украинцам в Казахстане

2022-01-06 14:47

МИД Украины сосредоточился на защите интересов украинских граждан в Казахстане. Об этом сказал спикер ведомства Олег Николенко.

"Внимательно следим за развитием событий в Казахстане. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил соответствующим подразделениям дипломатической службы сосредоточиться на защите интересов украинских граждан в Казахстане. Сейчас ключевой приоритет – их безопасность", – сказал Николенко.

По его словам, посольство Украины в Нур-Султане перешло на круглосуточный режим работы. В случае угрозы жизни или безопасности, украинцы могут обратиться за помощью по телефону: +7 705 755 66 10 или по электронной почте: emb_kz@mfa.gov.ua.

Николенко сообщил, что в среду вечером группа украинцев не смогла вылететь рейсом Алматы-Киев из-за приостановки работы аэропорта.

"Дипломаты помогли украинцам с поиском мест для ночевки. В настоящее время посольство выясняет с администрацией аэропорта и авиакомпанией возможность осуществления указанного рейса, поддерживает связь с пассажирами. По информации МИД, аэропорт Нур-Султана работает в штатном режиме. Сегодня планируется рейс в Киев", – рассказал Николенко.

Он подчеркнул, что МИД ожидает от казахстанской власти неукоснительного обеспечения безопасности граждан Украины, оказания им полного содействия, в том числе и тем украинцам, которые предпочитают покинуть территорию Казахстана.

Также МИД призвал граждан Украины избегать мест массовых мероприятий, в первую очередь в больших городах, проявлять повышенную бдительность и осторожность, а также зарегистрироваться в электронной системе "ДРУГ" (friend.mfa.gov.ua), чтобы дипломаты могли вовремя оказать помощь.

 

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