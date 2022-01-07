Политика У США возникли вопросы в связи с развертыванием сил ОДКБ в Казахстане

2022-01-07 14:47

США внимательно следят за ситуацией в Казахстане, в том числе за развертыванием сил ОДКБ. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, в США есть вопросы о характере запроса президента Казахстана о направлении миссии в страну.

"У нас есть вопросы о характере этого запроса (президента Казахстана), о том, было ли это законным приглашением или нет. На данный момент мы не знаем этого", - сказала Псаки.

Напомним, что в Казахстан направлены миротворцы ОДКБ. В частности, российские десантники уже находятся в стране.

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