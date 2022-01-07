Политика На территории Казахстана проведут АТО - еще две страны подтвердили отправку своих военных

2022-01-07 17:31

Обе палаты парламента Таджикистана дали согласие на использование таджикских военных за границей для выполнения международных обязательств республики. Об этом сообщило Национальное информационное агентство Ховар.

Также Кыргызстан направит своих военнослужащих в Казахстан в составе миротворческих сил ОДКБ. Об этом в пятницу, 7 января, сообщает Интерфакс со ссылкой на депутата киргизского парламента Нуржигита Кадырбекова. По его словам, такое решение было принято на заседании 7 января. Днем ранее парламент страны не набрал кворума, необходимого для рассмотрения этого вопроса.

Напомним, 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил у стран-участниц ОДКБ помощи "в борьбе с террористической угрозой". 6 января глава Таджикистана Эмомали Рахмон подтвердил в телефонной беседе с Токаевым готовность республики участвовать в миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане. Также премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров 6 января подтверждал готовность правительства и президента помочь Казахстану и в необходимой мере выполнить свои союзнические обязательства в рамках ОДКБ.

На территории всего Казахстана сегодня ввели критический уровень террористической опасности. Об этом говорится в сообщении Комитета нацбезопасности Республики.

"Первыми руководителями государственных органов приняты к реализации меры, направленные на стабилизацию положения в стране и устранение террористической угрозы", - информирует пресс-служба Комитета.

Граждан призвали с пониманием относиться к введенным ограничениям и соблюдать требования государственных и правоохранительных органов.

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