Экономика Цена газа в Европе постепенно начала снижаться - уже менее $1000 за тыс кубов

2022-01-11 15:15

Цена на природный газ в Европе в ходе биржевых торгов вновь опустилась ниже 1000 долларов за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 984 долларов за 1 тыс. куб. м, или 83,9 евро за МВт ч.

Общее снижение стоимости газа с начала торгов составляет около 1%.

Напомним, за десять дней, когда 21 декабря был зафиксирован исторический рекорд почти в 2200 долларов за тысячу кубометров, цена газа упала почти втрое.

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