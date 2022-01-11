Политика Ермак высказался об угрозе нападения России на Украину

2022-01-11 20:23

 

Глава Офиса президента считает, что более 90% граждан останутся защищать страну. Если же нападение всё-таки случится, это станет поражением западной дипломатии

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что возможное вторжение Российской Федерации в Украину "станет приговором" для Организации Североатлантического договора (НАТО) и поражением западных партнёров.

Об этом, со ссылкой на интервью главы ОПУ, сообщило британское информационное издание Channel 4.

Ермак заявил, что вопросы систем безопасности в Европе должны начинаться с Украины. По его мнению, вторжение России в страну станет поражением западных партнёров. Ведь им, заявил Ермак, придётся объяснять собственным гражданам, почему было так много разговоров, но нападение всё-таки произошло.

Глава Офиса президента также выразил мнение, что более 90% граждан Украины останутся защищать свою родину в случае вторжения.

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Все статьи раздела "Политика"

Политика

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