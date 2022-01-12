Политика Стало известно, какую именно военную помощь США готовит для Украины

2022-01-12 14:42

США могут в рамках новой помощи Украине поставить некоторое морское оборудование и радиолокационные системы, сообщает Politico, ссылаясь на сведения советника президента Владимира Зеленского.

При этом пока неясно, когда будут осуществлены первые поставки помощи.

По словам источников издания, украинской стороне в декабре сообщили о будущей помощи США "на высшем уровне".

"Учитывая то, что разведка США постоянно предполагает, что Россия может начать полноценное вторжение, используя всю свою военную мощь, эта помощь позволит Украине нанести дополнительный ущерб России", – отметил советник, добавив при этом, что существенно результат она не изменит.

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В Госдепе США заявили, что Москва готовит планы внутренней дестабилизации Украины 2022-01-12 12:10
Глава МИД Украины и госсекретарь США согласовали план сдерживания российской агрессии 2022-01-12 09:03
Власти Казахстана незаконно применили для подавления протестов миротворцев ООН 2022-01-12 08:26