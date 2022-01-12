Политика Совет НАТО – Россия: Москве напомнили, что у нее нет права вето по Украине

2022-01-12 18:40

На проведенном в среду, 12 января, в Брюсселе совете НАТО - Россия, который касался ситуации в Украине, также обсуждались последствия для европейской безопасности. При этом было заявлено, что Москва не имеет права вето, входить ли Киеву в Организацию Североатлантического договора.

Об этом сообщает пресс-служба Альянса.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что это была непростая дискуссия, но именно поэтому она была так важна.

Он отметил, что союзники по НАТО готовы вновь встретиться с Россией, чтобы более подробно обсудить ряд тем и выложить на стол конкретные предложения. "Есть возможности для конструктивного взаимодействия, которые нельзя упускать в интересах безопасности в Европе", - сказал он.

Однако, по его словам, союзники готовы помочь Украине на пути к членству в НАТО, внедрять важные реформы.

"Союзники выразили обеспокоенность по поводу войск РФ вблизи границ Украины... Есть риторика, что Россия готова использовать силу. Напряжение очень высокое. Важно, чтобы Россия и союзники НАТО и дальше садились за стол переговоров и обсуждали важные вопросы", - подчеркну генсек.

Столтенберг напомнил Москве: "Каждая страна имеет право выбирать свой путь. Союзники полностью соглашаются, что только Украина и 30 союзников могут решить, когда Украина будет готова стать членом НАТО. И никто другой. Россия, конечно, не имеет права вето в вопросе, станет ли Украина членом НАТО".