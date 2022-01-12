Политика У Путина ответили на слова Зеленского о проведении нового саммита

2022-01-12 20:20

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление лидера Украины Владимира Зеленского о необходимости проведения нового нормандского саммита для достижения договоренностей о прекращении конфликта.

Об этом пишет ТАСС,

Так, по словам Пескова, на сегодняшний день нет понимания, когда бы мог состояться нормандский саммит на уровне лидеров Украины, РФ, Германии и Франции, однако "намеки на эту встречу никогда не исчезали".

Кроме того, он отреагировал на заявление Зеленского касательно того, что Киев готов к решениям по урегулированию ситуации на Донбассе на новом саммите.

При этом Песков подчеркнул, что сначала необходимо выполнить ранее достигнутые соглашения.

"Российская сторона тоже готова предметно договариваться, но перед тем, как предметно договариваться, нужно предметно исполнить имеющиеся договоренности. Иначе грузить новые неисполнимые договоренности на неисполненные договоренности - не думаем, что это правильная практика", - сказал пресс-секретарь Путина.