Политика Вашингтон поставил ультиматум Москве - требует отвести войска от украинской границы

2022-01-13 14:15

После переговоров России с США и НАТО Москве необходимо сделать выбор: идти дальше путем дипломатии либо перейти к конфронтации, что повлечет серьезные последствия.

"Задача, поставленная сегодня перед российской делегацией, - ответить на то, что они услышали от Соединенных Штатов, от НАТО, от наших европейских союзников и партнеров, ослабить напряженность, чтобы выбрать путь дипломатии и продолжить честный диалог", - заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс .

Он отметил, что Штаты и их партнеры едины в позиции относительно некоторых требований Москвы. В частности, о нерасширении НАТО на восток.

"Вместе Соединенные Штаты и наши союзники по НАТО ясно дали понять, что мы не позволим никому захлопнуть так называемую политику открытых дверей НАТО, которая всегда была центральной в Альянсе с момента его основания", - заявил дипломат.

По словавм Прайса, в Вашингтоне проанализируют все недавние переговоры с Москвой по безопасности, после чего будет выработан план дальнейших действий.

"Именно России предстоит сделать серьезный выбор: деэскалация и дипломатия, что, конечно, остается нашим предпочтительным курсом, либо конфронтация и последствия", - уточнил представитель Госдепа.

Также, Прайс выразил надежду, что в ближайшие дни дипломатические контакты с Россией продолжатся, но это станет возможным только при условии отвода войск РФ от украинской границы.