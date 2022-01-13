Политика Кулеба оценил переговоры Запада с Россией

2022-01-13 17:21

Единственным способом для РФ подтвердить отсутствие намерений решать проблемы силовым путем является продолжение дискуссии, считает министр.

Неделя переговоров Запада и России оказалась неудовлетворительной для Москвы, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Об этом он заявил по итогам заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 13 января.

Он отметил, что заседание показало консолидированную международную поддержку Украины в условиях военного давления и неправомерных ультиматумов со стороны России.

Кулеба указал, что имея поддержку партнеров, Украина продолжает работать над тем, чтобы РФ вместо ультиматумов на тему европейской безопасности начала добросовестно выполнять Хельсинкский декалог. В частности речь идет о прекращении агрессии на Донбассе, деоккупации Крыма, реальных шагах по урегулированию конфликтов в Грузии и Молдове.



"В этом же контексте напоминаю, что согласно основополагающим документам ОБСЕ Российская Федерация обязалась "не рассматривать какую-либо часть региона ОБСЕ как сферу своего влияния". Несмотря на неудовлетворительную для России неделю большой дипломатии, считаю, что единственным способом для россиян подтвердить отсутствие намерений решать проблемы силовым путем является продолжение дискуссии в устоявшихся форматах, в частности в ОБСЕ", - подчеркнул Кулеба.

Глава МИД добавил, что Украина готова к дальнейшему сотрудничеству с польским председательством в целях эффективного воплощения повестки дня ОБСЕ.

"Украина также продолжит активную работу с партнерами по воплощению комплексного пакета сдерживания Российской Федерации от новой волны войны в Европе, который уже начал действовать", - заявил Кулеба.

Напомним, на этой неделе состоялись встречи России с США и НАТО. В Кремле их назвали неудачными.