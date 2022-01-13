Политика США и ЕС договорились сдерживать агрессию РФ против Украины

2022-01-13 19:20

 

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман вместе с представителями Франции, Германии, Италии и Великобритании обсудили вопрос сдерживания дальнейшей агрессии России против Украины.

Об этом шла речь во время встречи в рамках заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе, сообщает пресс-служба Госдепа.

Отмечается, что собеседники "обязались продолжать тесную американо-европейскую координацию для сдерживания дальнейшей российской агрессии против Украины и призвали Россию к деэскалации, отметив их общую приверженность дипломатии".

"Они согласились, что любое дальнейшее вторжение России в Украину приведет к огромным последствиям и серьезным расходам, в частности скоординированным ограничительным экономическим мерам в отношении РФ", — подчеркнули в Госдепе США.

12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия-НАТО, в ходе которого обсуждались вопросы безопасности на фоне наращивания военного присутствия РФ у границ Украины. По итогам встречи НАТО отвергло ультиматум Кремля по поводу украинских перспектив в Альянсе, заявив, что компромиссов не будет.

Между тем спикер российского лидера Дмитрий Песков заявил, что РФ не собирается отводить войска из четырех областей вблизи границ с Украиной. По его словам, связи между маневрами войск и переговорами с Западом по "гарантиям безопасности" якобы нет.

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