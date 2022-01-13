Экономика Украинцам рассказали, что ожидать от курса валют в 2022 году

2022-01-13 20:20

 

Прогноз может измениться в случае форс-мажорных обстоятельств

В новом году украинцы опасаются скачка курса валюты. Так в чем лучше хранить деньги – в долларах или гривнах. И какого курса ждать в 2022 году.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса уверен, что на сегодняшний день нет объективных экономических причин для падения гривны. Но это не точно, передает "Украина24".

По его словам, прогноз может измениться в случае форс-мажорных обстоятельств.

При этом, базовый курс валют в Украине составляет 27-29 гривен за доллар.

"Если брать, например, курс, который мы прогнозируем на конец следующего года, то он составляет 28,5 грн. То есть каких-то значительных колебаний в пределах базового сценария, когда не происходит ничего форс-мажорного, не ожидается", - говорит Сергей Фурса.

При этом по официальным данным Нацбанка Украины продажа украинцами наличной валюты в декабре 2021 года выросла до $2,23 млрд (в эквиваленте), а покупка уменьшилась до $1,98 млрд.

В то же время продажи безналичной валюты населением в декабре выросли до $521,45 млн, а покупка уменьшилась до $528,94 млн.
Такие объемы продаж наличной и безналичной валюты украинцами в декабре стали наибольшими за год.

Как сообщалось, январь традиционно является не самым лучшим месяцем для перевода денежных сбережений в доллар США и для покупки валюты. По словам финансистов, до конца зимы доллар в Украине подешевеет до 27 гривен.

Отметим, работающие в Украине банки могут ввести платное обслуживание платежных карт. Такое мнение было высказано на круглом столе с участием представителей банковских кругов.

Также сообщалось, что в Украине почти каждый десятый трудоспособный человек не может найти работу. И это только официальные данные, которые учитывают тех людей, которые зарегистрировались на бирже труда.

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В Украине максимальный рост цен за последние пять лет - что и на сколько подорожало 2022-01-11 12:11