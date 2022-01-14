Мир видео Канье Уэсту грозит реальный тюремный срок за драку с поклонником

2022-01-14 17:51

Бывшего супруга Ким Кардашьян, рэпера Канье Уэста подозревают в причинении телесных повреждений фанату.

Как сообщил TMZ, инцидент произошел ночью около клуба в центре Лос-Анджелеса. Уэст якобы ударил поклонника в голову и шею, после чего пострадавший упал и ударился об асфальт. Этому предшествовала просьба музыканта не фотографировать его.

На видео, попавшем в распоряжение TMZ слышно, как после инцидента Канье кричит на женщину, которая пытается его успокоить. По данным СМИ, это двоюродная сестра рэпера.

Предполагаемая жертва отказалась от медицинской помощи на месте происшествия, однако позже стало известно, что мужчина прошел обследование в отделении неотложной помощи. Полиция расследует инцидент. Если вина Уэста будет доказана, ему грозит до шести месяцев лишения свободы.