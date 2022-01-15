Политика США обсудили с энергокомпаниями поставки газа в случае вторжения РФ в Украину

2022-01-15 14:00

Представители Госдепартамента США обсудили с международными энергетическими компаниями возможные планы поставок газа в Европу. Консультации проведены на случай вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно этим данным, консультации проводились под руководством старшего советника Госдепартамента по энергетической безопасности Эймоса Хокстина.

"Мы провели консультации также и с энергетическими компаниями. Мы говорили с ними по поводу беспокоящих нас вопросов и говорили с ними о целом ряде чрезвычайных ситуаций", - заявил один из источников.

При этом он отметил, что власти США не просили компании увеличить объемы производства.

Отмечается, что речь шла, в частности, о возможных перебоях поставок, которые могут произойти в случае, если США введут против РФ санкции в результате начала конфликта между Москвой и Киевом.

Напомним, глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил о вине России в энергетическом кризисе в Европе. РФ может увеличить поставки газа, по меньшей мере, на треть от нынешнего уровня, но она держит спотовые продажи ограниченными.