Политика Переговоры США и РФ сравнили с Карибским кризисом - на что прозрачно намекали дипломаты

2022-01-17 08:24

На переговорах России и США о так называемых "гарантиях безопасности" представители РФ намекали на возможность размещения ядерных ракет возле США.

Как сообщает The New York Times, дипломаты РФ на переговорах с США и НАТО по "гарантиям безопасности" прямо не говорили о планах разместить ядерные ракеты возле американского побережья, но намекали на такую возможность.

Пока неизвестно, насколько серьезны такие планы России. Издание пишет, что такие намеки могут быть попыткой запугать США и их союзников, чтобы они приняли российские требования.

NYT напоминает, что такие намерения России напоминают Карибский кризис начала 60-х годов ХХ века, когда СССР тайно разместил на Кубе ядерные ракеты, системы ПВО и воинские подразделения.

Ранее в Соцсетях появились видео того, как РФ перевозит военную технику на Запад. Россияне публикуют в соцсетях видео с железнодорожными составами, гружеными танками, БТР, СЗО и боеприпасами.