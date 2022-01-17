Политика видео У Зеленского жестко отреагировали на заявления Петра Порошенко у Печерского суда

2022-01-17 14:16

У Зеленского отреагировали на заявления пятого президента Петр Порошенко у здания Печерского суда.

Как заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "Интерфакс-Украина", сказанное свидетельствует о его неуважении к процессуальным правилам.

"Если уж человек уехал за границу в срочном порядке, увидев рядом с собой представителей правоохранительного органа, то вполне логично, что возвращение такого человека в страну предусматривает некоторые простые процедуры. Получить процессуальный документ, явиться в суд – это те вещи, в которых нет ничего сложного или необычного.

Но если человек превращает это в некое выступление с массовкой, если каждый шаг в аэропорту сопровождает истерическими криками, то это явно свидетельствует о чрезвычайной экзальтации и неуважении к базовым процессуальным правилам".