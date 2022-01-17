Политика Будут ли отключать Россию от SWIFT: стало известно о позиции США и ЕС

2022-01-17 19:45

 

Европа и США не станут отключать российские банки от платежной системы Swift, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям, в том числе развитию альтернативной инфраструктуры. Вместо этого страны Запада готовят адресные экономические санкции в отношении крупнейших российских банков.

Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на собственные источники в правительстве.

Чиновники из США и европейских стран уже несколько недель договариваются о мерах реагирования, которые пойдут в ход в случае атаки России на Украину. Евросоюз предупредил Москву о масштабны последствиях, но пока не уточнил их.

Исключение России из системы Swift по всем направлениям может слишком больно ударить по самим участников переговоров. Этот шаг может расшатать финансовые рынки и даже способствовать развитию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой Запад больше не будет доминировать.

Переговоры между партнерами сейчас сосредоточены на формировании пакета ограничений против крупных российских банков. Германия настаивает на исключениях, которые позволят оплачивать импорт углеводородов из России.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия может ввести новые санкции против РФ в случае ее вторжения на территорию Украины и напомнила, что процесс сертификации российского газопровода "Северный поток-2" остановлен.

subscriber subscriber

Еще по теме

Не исключаем ни один из вариантов: в США опровергли информацию об отказе отключать РФ от SWIFT

2022-01-17 22:40

Судье в деле Порошенко стало плохо: вызвали скорую — СМИ

2022-01-17 20:35

Россия готовит провокацию для вторжения в Украину - США

2022-01-15 10:00

Из-за секс-скандала королева Елизавета II лишила всех титулов принца Эндрю

2022-01-14 21:36

Еще новости в разделе "Политика"

Не исключаем ни один из вариантов: в США опровергли информацию об отказе отключать РФ от SWIFT

2022-01-17 22:40

Лондон анонсировал поставки Украине вооружения

2022-01-17 22:20

Арестович уволился с должности советника Ермака и с должности спикера украинской делегации в ТКГ из Донбасса

2022-01-17 22:00

Украина и НАТО подписали важное соглашение на фоне массовой кибератаки

2022-01-17 21:40
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Не исключаем ни один из вариантов: в США опровергли информацию об отказе отключать РФ от SWIFT 2022-01-17 22:40
Лондон анонсировал поставки Украине вооружения 2022-01-17 22:20
Арестович уволился с должности советника Ермака и с должности спикера украинской делегации в ТКГ из Донбасса 2022-01-17 22:00
Украина и НАТО подписали важное соглашение на фоне массовой кибератаки 2022-01-17 21:40