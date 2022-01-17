Политика Не 100 тысяч. Украина имеет дело с миллионной армией России, - Залужный

2022-01-17 20:10

 

Количество военнослужащих Российской Федерации у границ Украины может существенно возрасти в любой момент. Страна имеет дело с миллионной армией агрессора.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Валерия Залужного в интервью для "Укринформа".

"Мне, как человеку военному, не нравится эта цифра в 100 тысяч. Поверьте мне, что послезавтра эта цифра может составить 210 тысяч, а еще через неделю - 780 тысяч, - у Российской Федерации есть для этого все возможности", - заявил Залужный.

По словам главнокомандующего ВСУ, сегодня Украине угрожает почти миллион военнослужащих агрессора. В то же время Залужный отметил, что доказывал партнерам по НАТО то, что угроза полномасштабного вторжения на территорию страны со стороны России - является не иллюзией.

"Давайте говорить об этом прямо и открыто: мы сейчас имеем дело с армией Российской Федерации, которая на сегодня насчитывает почти миллион военнослужащих. Сегодня я доводил до наших партнеров по НАТО, что это не иллюзия, это реальная угроза. Стоит учитывать, что нам противостоит государство-агрессор, у которого есть почти миллионное войско", - отметил Залужный.

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