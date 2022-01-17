Политика У Зеленского заявили о стремительном росте заболеваемости COVID-19

2022-01-17 21:20

Количество новых случаев COVID-19 в Украине стремительно растет. Уровень заболеваемости на прошлой неделе по сравнению с предыдущей вырос вдвое.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Украины по итогам селекторного совещания под председательством Владимира Зеленского.

"По информации Кабинета Министров, на прошлой неделе наблюдалось стремительное увеличение количества новых больных COVID-19 - недельное количество подтвержденных случаев возросло почти вдвое: 55 тыс. на прошлой неделе по сравнению с 28 тыс. на позапрошлой", - говорится в сообщении.

Количество активных случаев, то есть людей, которые еще не выздоровели от коронавируса, увеличилось с 93 тыс. до 105 тыс. человек. А количество госпитализированных по состоянию на понедельник, 17 января, составило около 11 тысяч.

Отметим, что большинство областей Украины находится в "желтой" зоне эпидопасности, однако из-за роста количества новых случаев в "оранжевую" зону перешли Сумская и Ивано-Франковская области.

В Офисе президента Украины прогнозируют дальнейший рост количества больных, отметив, что в других странах, в частности и в Европе, фиксируют вспышки заболеваемости.