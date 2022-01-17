Политика Украина и НАТО подписали важное соглашение на фоне массовой кибератаки

2022-01-17 21:40

 

Агентство НАТО по связи и информации (NCI Agency) и Украина 17 января подписали обновленный Меморандум о соглашении о продолжении совместной работы над проектами, связанными с технологиями.

Об этом в понедельник, 17 января, сообщила пресс-служба Альянса.

«В соответствии с этим соглашением мы будем углублять наше сотрудничество с Украиной, чтобы поддержать их в модернизации их информационных технологий и коммуникационных услуг, а также определить области, в которых может потребоваться обучение их персонала. Наши эксперты готовы продолжить это важное партнерство», — заявил генеральный менеджер агентства NCI Людвиг Декампс.

Первое соглашение агентства NCI и Украины подписано в 2015 году, и с тех пор Агентство постоянно поддерживало Украину в технологических вопросах, в первую очередь через Трастовый фонд НАТО-Украина для командования, управления, связи и компьютеров (C4).

«Подписанный сегодня Меморандум продолжает наше сотрудничество, начатое в 2015 году. При поддержке НАТО мы планируем и дальше внедрять современные информационные технологии и сервисы в систему управления Вооруженных Сил Украины», — заявила глава миссии Украины в НАТО Наталия Галибаренко.

По данным пресс-службы, проекты включают в себя усилия по доставке в Украину защищенного оборудования связи в декабре 2018 года, которое используется до сих пор.

В рамках этого соглашения также была разработана Программа безопасности регионального воздушного пространства (RASP) НАТО-Украина для обеспечения оповещения и координации в отношении угроз воздушному пространству.

Сотрудничество НАТО с Украиной также включает Инициативу по обмену знаниями, в рамках которой профильные эксперты Агентства NCI делятся своими знаниями о практике НАТО в развитии потенциала в области командования, управления, связи и компьютеров (C4).

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