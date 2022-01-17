Не исключаем ни один из вариантов: в США опровергли информацию об отказе отключать РФ от SWIFT

В США рассматривают разные варианты санкций против России, в том числе и отключение банков от системы SWIFT. Таким образом там прокомментировали публикацию немецкой газеты о том, что Вашингтон якобы намерен отказаться от таких мер.
С соответствующим заявлением 17 января выступил представитель Совета национальной безопасности страны. Его слова приводит Reuters.
"Мы продолжаем консультироваться с европейскими коллегами о серьезных последствиях для России, если она продолжит агрессию в Украине", – сказал чиновник.
Ранее издание Handelsblatt со ссылкой на свои источники написало, что американцы и европейцы якобы больше не рассматривают отключение РФ от SWIFT.
Газета уточняет, что стороны готовятся к адресным санкциям против крупнейших российских банков.
Отметим, что SWIFT является международной межбанковской системой передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.