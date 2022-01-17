Политика Не исключаем ни один из вариантов: в США опровергли информацию об отказе отключать РФ от SWIFT

2022-01-17 22:40

 

В США рассматривают разные варианты санкций против России, в том числе и отключение банков от системы SWIFT. Таким образом там прокомментировали публикацию немецкой газеты о том, что Вашингтон якобы намерен отказаться от таких мер.

С соответствующим заявлением 17 января выступил представитель Совета национальной безопасности страны. Его слова приводит Reuters.

"Мы продолжаем консультироваться с европейскими коллегами о серьезных последствиях для России, если она продолжит агрессию в Украине", – сказал чиновник.

Ранее издание Handelsblatt со ссылкой на свои источники написало, что американцы и европейцы якобы больше не рассматривают отключение РФ от SWIFT.

Газета уточняет, что стороны готовятся к адресным санкциям против крупнейших российских банков.

Отметим, что SWIFT является международной межбанковской системой передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.

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