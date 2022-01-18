Политика Украина получит американские вертолеты, которые использовались в Афганистане

2022-01-18 15:47

Киев может получить от США военную помощь в виде вертолетов, которые принадлежат Военно-воздушным силам Афганистана.

Как сообщает Defence Blog, Украине планируют передать пять вертолетов Ми-17В5 и один Ми-8МТВ. Поставки начнутся весной.

Отмечается, что за пределами Афганистана находятся около 20 вертолетов семейства Ми-8/Ми-17 ВВС страны. Состояние этих машин неизвестно.

Напомним, Белый дом в конце 2021 года, не афишируя, предоставил Украине 200 миллионов долларов военной помощи в связи с наращиванием российских войск у ее границы.

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Политика

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